Bologna-Real Madrid Legends 2-4

La festa per i 110 anni del club rossoblu si conclude con una sconfitta, sul campo, per il Bologna. Ma poco importa. L’unica cosa importante è che c’erano praticamente tutti. Le Leggende emiliane hanno risposto in massa al grande evento, e in tanti hanno anche accettato la sfida del Dall’Ara: affrontare la grande squadra composta dalle Leggende del Real Madrid.

alla fine sono stati proprio gli spagnoli ad avere la meglio. Roberto Carlos e compagni sono molto più abituati a giocare insieme, e hanno fatto faticare i ragazzi guidati dalla coppia Colomba-Ulivieri. Inutili i gol di Di Vaio e – su rigore – di Stringara: i “Blancos” sono stati più concreti sotto porta e ne hanno rifilati 4 ai padroni di casa. Lo spettacolo c’è stato, peccato per il risultato.