Bologna, ora c’è la Sampdoria: i punti diventano importanti

Archiviata la sconfitta con la Juventus, oggi a Casteldebole i ragazzi di Sinisa Mihajlovic torneranno ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Bologna contrapposto alla Sampdoria per quella che si configura come una gara che si deve vincere. La squadra gioca bene e convince, ma a partire da domenica dovranno arrivare anche i punti, soprattutto contro un avversario ultimo in classifica.

Saranno certamente assenti Destro, Medel e Tomiyasu, mentre Dijks va monitorato, ma si tenta il recupero, l’olandese ha rimediato una contusione al piede destro e distorsione della caviglia. Quella contro i blucerchiati sarà solo la prima di un trittico di partite che porterà il Bologna nel giro di sette giorni ad affrontare anche Cagliari e Inter.