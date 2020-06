Carlino – Bologna, occhio a Gabbiadini: quando vede rossoblu è un killer

Questa sera il Bologna affronterà la Sampdoria allo stadio Marassi. Le due squadre dovranno fare i conti già con i primi infortuni. I blucerchiati, ad esempio, non saranno guidati dal loro capitano, Fabio Quagliarella, ancora infortunato. Il centravanti di Ranieri sarà dunque una vecchia conoscenza dei rossoblu: Manolo Gabbiadini. Ogni estate il tormentone si ripete: il “Gabbia” è vicino per tornare a Bologna, ma le cose vanno diversamente. Il classe 1991 ha segnato 6 gol con la maglia emiliana nella stagione 2012/13.

6 però sono anche le reti che Gabbiadini ha realizzato al Bologna da grande ex. 1 con la maglia dell’Atalanta, 2 con quella del Napoli e 3 proprio con quella della Sampdoria. L’ultimo colpo assestato ai rossoblu risale al girone d’andata, quando al Dall’Ara i padroni di casa superarono i liguri per 2-1. Tra il momentaneo vantaggio di Palacio e il gol vincente di Bani, c’è stata proprio la firma di Gabbiadini. Il ragazzo proverà, “a mal in cuore”, a ripetersi anche stasera.

Fonte: “Carlino”