Bologna, le assenze pesano oro: 40 milioni fuori

La situazione che sta vivendo il Bologna è decisamente complicata. Al di là del gioco, ciò che più preoccupa sono i risultati. I rossoblu ci stanno provando, ma al momento nemmeno la fortuna sembra essere dalla loro parte. Tra infortunati e squalificati, infatti, domenica al Dall’Ara contro il Parma c’erano oltre 40 milioni di euro indisponibili. Tra infermeria e tribuna, Mihajlovic aveva quasi gli uomini contati. E domenica prossima a Napoli la situazione si preannuncia solo leggermente migliorata.

In difesa, oltre al lungodegente Dijks – per cui il Bologna ha rifiutato un’offerta di 17 milioni di euro dal Milan – mancavano gli squalificati Danilo e Bani (quest’ultimo pagato 3,5 milioni di euro in estate). A centrocampo per infortunio era assente Soriano, il cui cartellino quest’estate recitava 7,5 milioni. Poi i drammi in attacco. Santander – pagato 6 milioni due estati fa – ha rimediato un problema muscolare alla coscia subito dopo aver risolto il fastidio al polpaccio; Destro invece – il cui valore nel 2015 era addirittura di 10 milioni – è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio. Il totale, dunque, senza considerare il rientro in extremis di Tomiyasu (7 milioni) è di circa 44 milioni di euro. Di questi, a Napoli torneranno solo i due difensori centrali: gli altri ne avranno ancora per un po’.

Fonte: “Carlino”