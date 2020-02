Bologna, si avvicina la fine dell’emergenza

Il Bologna andrà a Roma sabato pomeriggio a sfidare la Lazio con una rosa completamente diversa da quella che ha affrontato al Dall’Ara l’Udinese. L’emergenza infortuni sta infatti terminano a Casteldebole. Ieri si sono allenati in gruppo sia Medel che Sansone, i quali saranno a disposizione per il match dell’Olimpico. I due, probabilmente, andranno però in panchina. Stesso discorso per Santander, che si allena con i compagni già da domenica scorsa. Con il reintegro di queste pedine, Mihajlovic torna ad avere possibilità di scelta sia a centrocampo che in attacco.

Belle notizie anche da Soriano, che ieri ha svolto un allenamento differenziato ma oggi proverà di accelerare. Se i suoi muscoli dovessero dare risposte positive, allora anche lui verrà convocato per i biancocelesti. In ogni caso, difficile pensare che il tecnico serbo lo possa ributtare nella mischia dal 1′: probabile la presenza di Dominguez sulla trequarti. Si avvicina il rientro anche di Dijks, che è tornato a Bologna dopo aver svolto le dovute cure in Olanda ed aver ricominciato a calciare il pallone: dalla prossima settimana dovrebbe ricominciare ad allenarsi con la squadra. Ancora in infermeria, invece, Krejci e Svanberg.