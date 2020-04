Bologna in videoconferenza: risveglio atletico collettivo

Con l’avvicinamento della data in cui ci si potrà tornare ad allenare – si spera il 4 maggio – ecco che tutte le squadre si stanno attrezzando a dovere. Il Bologna non vuole farsi trovare impreparato, e giusto ieri ha iniziato a tenere sotto controllo in maniera attiva la condizione fisica di ciascun giocatore.

Ecco quindi che, come riporta il “Carlino”, i giocatori rossoblu si sono collegati in videoconferenza, ed hanno cominciato tutti quanti contemporaneamente a seguire il preparatore atletico, Massimiliano Marchesi. Quest’ultimo, da casa sua, ha mostrato gli esercizi che ciascun ragazzo doveva svolgere nella propria residenza: una sorta di risveglio atletico collettivo. L’obiettivo è presto detto: sincronizzare gli sforzi ed omogeneizzare la preparazione di tutti in vista del ritorno vero e proprio a Casteldebole.