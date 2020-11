Bologna, in arrivo i soldi della Lega per i rinforzi

In Lega Calcio entreranno 1,7 miliardi di euro da distribuire ai vari club nei prossimi 6-7 anni, frutto di un accordo per la creazione di una media company a cui la Lega conferirà diritti tv, sponsorizzazione del campionato e accessori.

La base dei criteri di distribuzione dovrebbe essere la Legge Melandri, con il Bologna che incasserà circa il 4 per cento dei futuri incassi, cifra destinata a salire fino al 4,5 per cento in base alla salvezza rossoblù e al posizionamento in classifica. Ciò potrebbe portare Saputo, qualora la situazione sia complicata come adesso, a investire sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra.

Fonte-Carlino