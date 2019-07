Carlino – Bologna, grinta Mihajlovic: un ex pugile nello staff

Mihajlovic non scherza. Il tecnico del Bologna vuole ripartire come aveva finito lo scorso anno, mantenendo elevate la tensione e l’intensità. Ha così scelto di farlo aggregando al suo staff l’ex pugile Vincenzo Cantatore, campione del mondo ed europeo nei pesi massimi leggeri. Come riporta “Il Carlino”, all’età di 48 anni, si unisce allo staff di Mihajlovic per dare una mano circa la preparazione atletica: nello specifico, Cantatore si occuperà di “attività complementare alla performance con indirizzo psico-motorio”.

Il ragazzo è la ciliegina sulla torta, ed il suo personaggio è perfetto per completare lo staff tecnico del Bologna. Cuore, grinta e passione sono i diktat che Mihajlovic impone ai suoi giocatori, che la scorsa stagione hanno regalato un magnifico decimo posto ai tifosi. La cattiveria agonistica richiesta dall’allenatore si sposa appieno con la new entry nel mondo rossoblu. Quest’anno, fin dall’inizio, ci sarà un “uomo di ferro” in più a dare la scossa. I felsinei sono pronti alla battaglia.