Bologna, ecco quando arriverà il verdetto per Soriano

Ancora qualche ora prima di sapere se Roberto Soriano farà parte dei convocati per la sfida di Parma, in programma domenica sera al Tardini. Il centrocampista del Bologna era stato squalificato domenica scorsa a San Siro contro l’Inter per aver “offeso” il direttore di gara. Il Giudice Sportivo c’era andato pesante con lui condannandolo a 2 giornate di squalifica. Il Bologna però non ci sta ed ha fatto ricorso, con l’aiuto del legale del club Mattia Grassani.

Questa mattina la Corte Sportiva d’Appello della Figc discuterà della questione, in collegamento con i diretti interessati. Il verdetto dovrebbe dunque arrivare nel pomeriggio. Se sarà negativo, Soriano non sarà disponibile neanche contro il Parma. Se invece dovesse sorridere al club rossoblu, il ragazzo tornerà titolare contro i ducali dopo aver scontato la prima giornata di squalifica ieri sera con il Sassuolo.

Fonte: “Carlino”