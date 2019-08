Carlino – Bologna e Augsburg gemellate per un giorno nel segno di Haller

Grande vittoria del Bologna, che supera l’Augsburg per 2-3 in rimonta e dà continuità di risultati e prestazioni. Il campo però non è sempre l’unica cosa che conta. La partita più bella ieri si è forse giocata fuori dallo stadio. Già, perché il presidente Joey Saputo è arrivato apposta dal Canada per presenziare personalmente al ricordo di Helmut Haller. Bologna e Augsburg – gemellate per un giorno – rendono omaggio all’ex calciatore tedesco, insieme ai figli Karin e Jurgen, con foto e donazioni.

Non c’è Mihajlovic – per ovvi motivi – ma è come se fosse presente anche lui. L’unione tra le due società è dimostrata anche dal gesto dell’Augsburg: oltre alla scritta “Forza Sinisa” sulle magliette da riscaldamento dei giocatori, infatti, nel postpartita, il club ha donato ad un’associazione che si occupa di trapianto di midollo osseo il ricavato dall’asta delle magliette dei giocatori con il nome di Haller cucito in basso.

Fonte: Carlino