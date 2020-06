Bologna, con la Samp rientra “bomber” Bani

E’ mancato molto al Bologna contro la Juventus – complice la pessima prestazione di Denswil – ma domenica con la Sampdoria sarà nuovamente al centro della difesa al fianco di Danilo: si tratta di Mattia Bani. Il centrale classe 1993 è arrivato in estate dal Chievo per 2,7 milioni di euro, e nessuno si aspettava che avrebbe fatto così bene. Il ragazzo toscano doveva essere la quarta scelta, ma in brevissimo tempo ha scalato le gerarchie. Alla terza giornata contro il Brescia si è infatti preso la maglia da titolare, e non l’ha più lasciata. 22 finora le presenze dal 1′, e peccato per le 3 squalifiche. Ma Bani non è solo un difensore.

Scheda 1 di 2