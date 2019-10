Carlino – Bologna che crea, ma non realizza

Non è un problema di gioco, nemmeno di identità, semplicemente mancano cinismo e cattiveria sotto porta. Il Bologna in questo inizio di campionato detiene il primato per la partita dove è stato registrato il maggior possesso palla in Serie A: più del 70% con il Verona (dato certamente inficiato dall’inferiorità numerica degli scaligeri), mentre sempre le statistiche dicono che il Bologna tira in porta e non mancano i tentativi di cross. La quantità insomma c’è, ma manca la qualità. In sei partite sono stati realizzati solo 7 gol, una tendenza contraria rispetto a quanto fatto vedere nella seconda parte della scorsa stagione nonostante in attacco gli interpreti siano gli stessi. Un maggior cinismo potrebbe segnare la svolta, dato che le premesse per fare bene ci sono tutte. Lo riporta Il Resto del Carlino