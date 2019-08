Carlino – Bologna applaude Pulgar

Il Bologna è tornato ad allenarsi ieri dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico. Al ritorno dal ritiro in Austria, c’era anche Erick Pulgar ad attendere la squadra a Casteldebole. Il centrocampista cileno si è allenato coi compagni e poi a fine seduta, insieme a Santander, si è fermato a salutare i tifosi e a firmare autografi. Come riporta il “Carlino”, il ragazzo è stato letteralmente riempito di applausi dalle oltre 250 persone presenti.

Il messaggio della città è sembrato abbastanza chiaro: i sostenitori rossoblu vogliono che Pulgar rimanga. Sembra quasi che i più abbiano capito che le dichiarazioni rilasciate ai giornali cileni siano state “imposte” dal suo procuratore, e che il ragazzo in realtà a Bologna non stia per niente male. E che probabilmente, in questo Bologna, voglia anche rimanerci. Pulgar sa di essere un giocatore importante e voluto dai compagni, e questo gli dà da pensare. Il colpo decisivo potrebbero darglielo proprio i tifosi del Bologna: per trattenere il numero 5 c’è bisogno di tutti.