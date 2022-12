Carlino – Bigon: “Petkovic, talento ma non aveva continuità”

L'ex direttore sportivo del Bologna lo prelevò dal Trapani in Serie B nel gennaio 2017, ma le cose non andarono come sperava. Infatti Petkovic non segnò mai in 22 presenze con la maglia rossoblù. Ieri Bigon ha detto di lui: "Chi ha lavorato con lui dice che Bruno è un talento. A volte, però, i giocatori talentuosi non riescono ad esprimere le loro capacità, per un motivo e per un altro. Petkovic aveva bisogno di più fiducia e spazio. Non aveva continuità di rendimento e, come spesso succede, questo tipo di giocatori non si aspetta con pazienza".