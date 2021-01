Carlino – Big in scadenza per aumentare il budget

L’idea di portare sotto le Due Torri un nome e un giocatore affermato come Arnautovic piace alla dirigenza rossoblù, ma difficilmente potrà arrivare a gennaio.

L’attaccante austriaco ha un ingaggio elevato che rende l’operazione complicata, ma la trattativa potrebbe svilupparsi in estate e in quest’ottica diventano fondamentali alcune pedine rossoblù con un contratto pesante. Danilo, Palacio e Medel sono in scadenza e i primi due percepiscono 1.8 milioni netti di ingaggio in totale, mentre il cileno 1.5 milioni di euro netti. Inoltre anche Santander, il cui futuro appare lontano da Bologna, guadagna 1 milioni e per concludere Sansone che l’ultimo anno lo ha trascorso più tempo in infermeria che in campo e ha un ingaggio di 1.6 milioni netti. La partenza di alcuni di loro più quella di un altro giocatore che possa portare parecchi fondi al club, libererebbe lo spazio salariale necessario per portare a Bologna un giocatore già affermato, mossa che Saputo e la dirigenza stanno meditando, per rilanciare il Bologna.

Fonte: Carlino