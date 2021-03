Carlino – Belinelli da avversario contro la sua Effe

Marco Belinelli ritrova la Fortitudo. Lo fa, però, da avversario nonostante una promessa fatta nel 2007 prima di passare in NBA. Quattordici anni fa un giovane Belinelli, nel salutare la Effe, disse che se fosse tornato in Italia avrebbe...

Quattordici anni fa un giovane Belinelli, nel salutare la Effe, disse che se fosse tornato in Italia avrebbe indossato solo la canotta biancoblù. A novembre, invece, è passato alla Virtus e questa sera sfiderà la sua ex squadra nel derby. Il popolo fortitudino non prese affatto bene il suo passaggio alla V nera, così come i virtussini fecero molta fatica a digerire il suo trasferimento dalla Virtus alla Fortitudo nell'estate del 2003. In quell'anno il club bianconero fallì e Zoran Savic fu il più lesto di tutti a prelevarlo. 18 anni fa un altro derby nella storia di Marco, in maglia Virtus, nel quale realizzò tre punti nella sconfitta dei bianconeri al PalaMalaguti (70-82). Sta sera vedremo quanto l'ex stella NBA sarà decisiva nel derby numero 110.