Carlino – Barrow ha un conto in sospeso, ma c’è il problema diffidati

Il gambiano è stato protagonista sia in positivo che in negativo nelle ultime gare contro lo Spezia, ma Sinisa pensa ai diffidati

E il risultato fu lo stesso in entrambi i match: gol e rigore sbagliato(con conseguente eliminazione dalla competizione) in Coppa Italia, e (euro) gol e penalty calciato alle stelle in campionato, e vittoria sfumata all'ultimo secondo. Oggi toccherà di nuovo a Barrow, che ha un conto in sospeso con la squadra di Italiano. Nelle 30 partite di campionato fin qui disputate, Mihajlovic lo ha impiegato sempre: 27 partite da titolare e 3 da subentrato, di cui a sua volta 12 da punta centrale e 18 da esterno. In questo finale di stagione, come affermato dallo stesso tecnico, se Palacio starà bene, il numero 99 tornerà in fascia. C'è poi il problema diffidati in casa rossoblù: antenne dritte per De Silvestri, Dijks, Soriano, Vignato e Tomiyasu quando rientrerà. Con 3 partite in una settimana, Sinisa non vuole rischiare di perdere ulteriori tasselli, scongiurando un'eventuale emergenza infortuni.