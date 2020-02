Carlino – Barrow ha già ripreso a correre, preoccupazione per Soriano

Continua a stupire Musa Barrow. Il gambiano procede spedito verso il recupero e non è esclusa la sua presenza nell’undici titolare contro il Genoa. Le analisi hanno escluso lesioni per il numero 99 rossoblu che ieri ha svolto lavoro differenziato, insieme a Denswil, Orsolini e Soriano. Per l’olandese un lavoro precauzionale, per evitare ricadute dell’infortunio muscolare. La sua presenza contro il Genoa non è però in dubbio.

Anche per Orsolini non è in dubbio la sfida di sabato. A rischio è invece la presenza di Soriano. Il centrocampista rossoblu ha subito una botta alla coscia sinistra con versamento. Per lui differenziato sia ieri che oggi, con l’obiettivo di rivalutarlo domani. Qualora non dovesse farcela, è pronto Svanberg, in vantaggio su Dominguez. Quasi certamente out, invece, Medel, oltre a Dijks, Krejci, Sansone e Santander. Rientra invece Poli che ha scontato la giornata di squalifica.