Carlino – Bardi è già titolare: “Bologna, la mia sfida”

Skorupski è ancora ko per la spalla e torna in città, tra i pali toccherà al nuovo arrivato

"Sono qui perchè mi piacciono le sfide" ha detto ieri il nuovo vice-Skorupski, che però è destinato a prendersi subito una maglia da titolare. Il portiere polacco è infatti tornato a Bologna per curare il problema alla spalla, e ciò significa che Bardi, dopo la Bagnolese, sarà titolare anche domani nell'amichevole con la Feralpisalò e ad Altach contro il Borussia Dortmund. "Per me è un grande orgoglio vestire una maglia carica di storia. Il contratto in scadenza? E' un po' come scommettere su se stessi, ma questo sarà uno sprone in più per ottenere il massimo da questa esperienza", dice l'ex Inter.