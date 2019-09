Carlino – Bani, pronto al debutto da talismano

Non ci saranno invenzioni nella formazione del Bologna. Infortunato Danilo? Giocherà Bani, la soluzione più semplice e logica, d’altronde i rossoblu lo hanno preso per quello. De Leo ha rivelato che le soluzioni possibili erano tante, ma andare a toccare certi equilibri a pochi giorni dalla partita sarebbe risultato deleterio.

Lo staff di Mihajlovic ha lavorato fin da subito con Bani per sostituire il brasiliano infortunato. E chissà che non abbia giocato un ruolo anche il fattore scaramanzia. Il centrale ex Chievo non ha di fatti mai perso al debutto con un nuovo club. Vedere per credere: in quattro partite, tre vittorie e un pareggio. Oggi aspetta un nuovo debutto per il 25enne, con il rossoblu addosso, chissà che non possa aiutare il Bologna a salire a quota 7 per celebrare la miglior partenza in A dall’era dei 3 punti.