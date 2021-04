Carlino – Arriva Nicola, un tabù che strappa applausi

Con Crotone, Genoa e Udinese ha sempre fatto piangere i rossoblù. E ora sta portando alla salvezza il Torino

Il tecnico granata sta ripetendo a Torino l’impresa che Sinisa compì a Bologna nei suoi primi sei mesi, salvando una squadra già con un piede e mezzo in Serie B. Negli ultimi tre incroci, l'attuale allenatore granata ha sempre vinto contro gli emiliani, guidando Crotone, Udinese e Genoa. Al Dall'Ara è sempre uscito tra gli applausi, perché Nicola piace ai bolognesi, per i modi di fare dell’uomo e per il gioco che fanno le sue squadre. Il suo 3-5-2 è risultato ostico a Mihajlovic nelle ultime due uscite: non c’è solo il ko con il Genoa dello scorso campionato, ma pure il 2-1 in favore dell’Udinese, stagione 2018-19. Il Bologna ripartì da lì per dare l’assalto al decimo posto e alla parte sinistra della classifica, mentre il Torino è ripartito dal tecnico di Luserna San Giovanni per l’impresa salvezza. Nicola fu anche tra i papabili alla sostituzione di Donadoni e tra i bolognesi in tanti fecero il tifo per il suo arrivo: non se ne fece nulla, con la dirigenza che optò per Filippo Inzaghi, salvo poi rifugiarsi su Mihajlovic in corso d'opera.