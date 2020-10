Carlino – Arnofoli, Rocchi e Rabbi: la chance

Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Sansone e Mbaye: a tradire il primo è stato l’ileopsoas sinistro mentre per il terzino ex Inter si tratta del flessore destro.

La sostanza è che entrambi sono stati esclusi dalla lista dei convocati per il match casalingo contro il Cagliari e hanno costretto Mihajlovic a chiamare tre ragazzi della primavera per arrivare ai canonici ventitré: il terzino destro Alex Arnofoli, 2003 padrone della fascia destra difensiva della squadra di Zauri, Simone Rabbi classe 2001 ed esterno sinistro che proprio ieri ha compiuto i diciannove anni ed infine Matias Rocchi, attaccante del 2002 già visto in ritiro a Pinzolo. Quando Sinisa, proprio in occasione del ritiro trentino, disse che il suo obiettivo era “diventare l’allenatore della squadra più giovane della Serie A”, forse però non si aspettava che questo sarebbe stato il percorso.

Fonte-Carlino