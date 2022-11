Carlino – Arnautovic rientra, ma Zirkzee scalpita

L'olandese ha risposto presente nelle due gare giocate da titolare in campionato, gol a Napoli, assist a Monza, ma ovviamente se Arnautovic sta bene e si allena la gerarchia è chiara. L'unica chance sembra essere un passaggio alle due punte, ma sembra una idea da lanciare durante la sosta e non ora con tre partite ravvicinate in una settimana. Ritoccare ora il modulo è difficile, e forse lo spera Orsolini che ha mandato un segnale a Monza per candidarsi nuovamente alla titolario in fascia, ma anche in questo caso per un Bologna a trazione anteriore con Barrow e Orso a sostegno di Arnautovic bisognerà aspettare di lavorarci durante la sosta, per fornire maggiore pericolosità ma al tempo stesso non perdere equilibrio.