Carlino – Arnautovic per la panchina, Ferguson alto a sinistra

Innanzitutto, come sottolinea il Resto del Carlino, sono da valutare le condizioni di Arnautovic : i test di ieri hanno evidenziato la completa guarigione perciò Motta spera di poterlo convocare e portare in panchina domenica sera. Rimanendo nel reparto offensivo, Zirkzee è rientrato in gruppo ieri, dopo due sedute di allenamento a parte. L'olandese potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto dopo quella di Verona. Certo è che debba lasciarsi alle spalle la prestazione opaca contro gli scaligeri e concentrarsi a dare il meglio, a cominciare da dopodomani.

Si prospetta, inoltre, una novità nella disposizione tattica del Bologna: Thiago Motta sta pensando di schierare Ferguson come esterno alto a sinistra. Soriano è infortunato e Barrow, come Zirkzee, ha deluso a Verona e rischia di andare in panchina. Per il resto, gli uomini che dovrebbero andare in campo sono gli stessi di sempre: la linea difensiva sarà composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos. In mediana agiranno Schouten, Dominguez e Moro. Sul versante destro dell'attacco dovrebbe rivedersi Orsolini dal primo minuto, a discapito di Aebischer.