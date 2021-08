Carlino – Arnautovic è pronto e si prende il Bologna

Questa sera l'ultima amichevole prima della Coppa Italia: ci sarà l'esordio dell'austriaco

L'attesa per l'attaccante è stata estenuante e, come racconta l'edizione odierna del Resto del Carlino, c'è tanta curiosità nel vedere esordire per la prima volta in maglia rossoblù Marko Arnautovic. Il vero punto interrogativo, però, sarà capire quanti minuti ha nelle gambe l'ex Shangai: Mihajlovic un'idea ce l'avrebbe, ovvero almeno 45. Un tempo dunque, da vedere se sarà il primo o il secondo. Gettarlo subito nella mischia per rodare quanto prima i meccanismi offensivi, oppure aspettare la ripresa: questa sera i nodi verranno sciolti. L'imperativo, in casa rossoblù, è però scongiurare il rischio infortuni, che per un giocatore che ha giocato l'ultima partita 43 giorni fa (il quarto di finale contro l'Italia agli Europei) e che lavora da solo una settimana col gruppo potrebbe essere alto, se non si dosa con cautela il suo minutaggio. Unica pecca, la mancata diretta televisiva dell'esordio: chi non sarà a Lignano Sabbiadoro, potrà soltanto ascoltare il match in radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno.