Carlino – Arna e il Bologna passano l’esame di spagnolo

Tante le risposte avute da Motta nella sfida di ieri, quella più di cartello di questo dicembre di amichevoli. Arnautovic si è preso la scena, con un gol non bello, c'è un errore del portiere, ma una prestazione su 45 minuti solida e concreta e tra averlo e non averlo c'è tutta la differenza del mondo data anche l'assenza di Zirkzee. Seconda risposta da Medel, lesto a rubare palloni a centrocampo e a propiziare la rete del vantaggio. Il cileno vuole rimanere e chissà che non ci sia modo di rinnovare. Terzo Adama Soumaoro, letteralmente granitico in difesa dove non ha fatto passare uno spillo. Ha già addosso già la ‘cazzimma’ del campionato.