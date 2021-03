Carlino – Antov scalda i motori

Domani sera, venticinquesima giornata di campionato, il Bologna affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena. Mihajlovic non potrà contare su diversi elementi in difesa e Antov ha la possibilità di fare il suo debutto.

Mihajlovic per la trasferta di domani dovrà rinunciare allo squalificato Danilo e agli infortunati Hickey e Tomiyasu. Con Dijks e Medel appena rientrati da un infortunio, può esserci l’esordio per Valentin Antov. Sinisa non sceglie mai per esclusione, bensì per convinzione e ieri ha fatto provare ad Antov gli schemi con addosso una pettorina da titolare. Il centrale classe 2000 è arrivato in rossoblù nel mercato di gennaio per 500 mila euro di prestito, con un diritto di riscatto a 3.5 milioni che diventerà obbligo se il ragazzo collezionerà almeno 8 spezzoni da mezz’ora e già domani sera potrebbe essere una buona chance per lui per convincere la dirigenza a restare.

Fonte: Carlino