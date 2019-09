Carlino – Andrea Poli, uomo squadra

Blerim Dzemaili non ha giocato la miglior partita della sua carriera, per usare un eufemismo, probabilmente anche a causa di una preparazione interrotta dall’infortunio di questa estate; Andrea Poli è subentrato al centrocampista svizzero al 53′ e ha dato ordine e equilibrio a un Bologna che ha disputato un pessimo primo tempo. La partita nel secondo tempo, anche a causa del rosso a Dessena, ha cambiato direzione e i rossoblù tornano a casa con tre punti pesantissimi e per una settimana possono guardare quasi tutta la Serie A dall’alto al basso. Certamente, Poli non è il giocatore imprescindibile di questa squadra e non è quello che ti svolta la partita con una giocata, ma è un uomo squadra e dotato di buona leadership. Sarebbe giunta anche la gioia del gol, ma alla fine la marcatura è stata assegnata a Sabelli. Lo riporta Il Resto del Carlino.