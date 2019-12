Ancora lavoro differenziato per Soriano: difficile recuperarlo per l’Atalanta

Roberto Soriano non è ancora del tutto recuperato, la sua presenza per la partita di domenica resta infatti in forte dubbio. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino: Per lui infatti ancora lavoro differenziato insieme a Bani, Paz, Corbo, Juwara e Sansone che hanno effettuato solo una corsa a bordo campo in compagnia del preparatore.

Il problema al ginocchio rimediato a fine novembre sembra ancora dargli fastidio ed il centrocampista non sembra ancora essersi ripreso, da valutare quindi la sua presenza per la gara di domenica in programma al Dall’Ara contro l’Atalanta.