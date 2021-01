Carlino – Al via l’operazione Swiderski

Con Barrow che all’occasione può giocare anche centravanti, il Bologna non sembra avere più la fretta di prima nel cercare una punta sul mercato. La crescita di Vignato, poi, e il rientro di Sansone potrebbero dare credito alle parole di qualche giorno fa di Sabatini, quando ha affermato che i rossoblù in attacco sono al completo.

Ecco dunque che se non ci fossero le condizioni giuste per portare a Bologna Karol Swiderksi dal Paok Salonicco, la società potrebbe decidere di ritardare il suo arrivo in estate, quando i saldi di mercato si saranno abbassati. I rossoblù sono interessati al giocatore, ma c’è ancora da lavorare con il club greco per la formula e le cifre complessive dell’operazione. Se il Paok si accontentasse di un indennizzo di 2/3 milioni con la formula del prestito con diritto di riscatto, Swiderski potrebbe vestirsi di rossoblù già ora. In caso contrario si lavorerà per l’estate, rimanendo con i soli Palacio e Barrow a giostrarsi il posto davanti. Dopo che Pellegri è stato blindato dal Monaco e vista anche l’impossibilità di arrivare a Sanabria, il Bologna ha virato con decisione sul centravanti polacco. Che dal canto suo ha registrato 14 reti nella passata stagione in Grecia e 7 reti e 5 assist in questa.

Fonte-Carlino