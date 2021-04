Carlino – Al Bologna manca il bomber

Quanto migliorerebbe il Bologna con un attaccante da doppia cifra?

Il Bologna, insieme all'Atalanta, è la squadra che ha mandato in rete il maggior numero di calciatori differenti (16), ma l'impressione è che con un attaccante da doppia cifra i rossoblù possano fare molto di più. I ragazzi di Sinisa propongono sempre un bel calcio, a volte portando a scuola l'avversario come è successo sabato sera contro la capolista, ma poi si perdono quando devono concretizzare. Il prossimo anno sarà il terzo di Mihajlovic sulla panchina rossoblù e il mister vorrebbe togliersi lo sfizio di capire quanti punti in più in classifica potrebbe fare il suo Bologna se finalmente potesse schierare un attaccante da doppia cifra che invoca da due anni.