Carlino – Al Bentegodi si salvano solo i tifosi: cori e striscioni a ricordare Sinisa

Quattromila tifosi rossoblù hanno sorretto la squadra per novanta minuti e il gol più bello non lo ha fatto il Bologna in campo ma i supporter sugli spalti. All'intervallo è stato commovente il ricordo di Sinisa Mihajlovic, che il 25 agosto 2019, provato dalle cure, si presentò, come promesso, in panchina per la prima di campionato. Cori e striscione per Sinisa: «25/8/2019: Sinisa presente»