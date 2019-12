A Udine con il turnover

Domani il Bologna sarà impegnato allo stadio Friuli per l’impegno valido per il quarto turno di Coppa Italia. In caso di vittoria con l’Udinese, il Bologna dovrà vedersela con la Juventus, sfida ostica, ma da superare per continuare a sperare di entrare in Europa. Nonostante le ambizioni vanno considerati anche i prossimi impegni e domenica arriva il Milan, motivo per cui in coppa ci sarà del turnover.

Danilo formerà la coppia difensiva con uno tra Paz e Corbo, mentre come terzini dovrebbero esserci Krejci e Mbaye. In mediana quasi certamente confermato Medel che dovrà saltare per squalifica la sfida con i rossoneri, al suo fianco possibile chance per Schouten. Occasione anche per gli scandinavi Svanberg e Skov Olsen, mentre per il restante posto nella trequarti dovrebbero alternarsi Sansone e Orsolini, discorso valido anche per il centravanti con la staffetta Destro – Santander, potrebbe dunque riposare Palacio. Lo riporta Il Resto del Carlino.