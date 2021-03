Carlino – A Napoli Poli può tornare titolare

Il Bologna è in emergenza a centrocampo. Schouten è squalificato, nella migliore delle ipotesi Dominguez sarà a mezzo servizio e Medel, dopo un lunghissimo stop, non sembra avere i minuti nelle gambe per giocare dall’inizio. E così Poli si candida per tornare titolare al fianco di Svanberg.

Una stagione complicata per il capitano rossoblù che nella sua prima partita da titolare in campionato si è fratturato il perone e si è fermato per due mesi. Una volta guarito, Mihajlovic gli ha concesso il bis il contro la Roma, ma dopo un tempo, con la squadra sotto 1-5, Sinisa lo ha richiamarlo in panchina. Poli ha faticato a ritrovare condizione e ritmo partita e spesso è stato escluso dalle scelte del mister. Domani sera, però, può tornare dal primo minuto e mettersi alle spalle una stagione davvero sfortunata.

Fonte: Carlino