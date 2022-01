Carlino – A Mihajlovic manca ancora il vice Arnautovic

Difficile che l’ultimo giorno di mercato porti sorprese

Infatti non dovrebbero arrivare operazioni last minute. Prima dell’inizio della sessione Mihajlovic aveva chiesto un centrocampista, un esterno e una punta. Il mediano e l’esterno sono arrivati con gli acquisti di Aebischer e Kasius ma l’attaccante no. Sinisa, salvo sorprese, fino al termine della stagione avrà in rosa come vice Arnautovic solamente Santander e Falcinelli, vista la partenza di Van Hooijdonk in prestito all’Heerenveen. Mentre Dijks è destinato a rimanere a Bologna dopo che la trattativa con la Sampdoria per lo scambio con Augello non è andata buon fine. Il tecnico serbo e il terzino olandese sono chiamati a ricucire lo strappo per il bene della squadra.