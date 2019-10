A Casteldebole si attende Mihajlovic

Sabato il Bologna è impegnato a Torino per il big match contro la Juventus, una partita difficile, ma i rossoblù probabilmente potranno contare sul proprio allenatore.

Quando il tecnico si sottoporrà ai prossimi esami allora sarà chiaro se Mihajlovic seguirà la squadra in trasferta e se riuscirà a dirigere anche alcuni allenamenti prima della partita. L’ipotesi più concreta è che Sinisa torni a Casteldebole per le sedute di giovedì e venerdì, ma l’allenatore del Bologna ha già abituato tutti alle sorprese, ragione per cui non si esclude a priori che possa presentarsi anche prima al centro tecnico. Lo riporta Il Resto del Carlino.