Carlino – La moglie di Nielsen: “Harald metà danese e metà bolognese”

"Ogni volta che torno a Bologna rivivo quegli anni indimenticabili. Qui ci sentiamo a casa. Lo dico sempre: Harald era metà danese e metà bolognese... - le sue parole -Anche adesso che siamo qui e abbiamo deciso di passare una settimana in città per ritrovare vecchi amici ci rendiamo conto di quanto sia stato grande, e continui ad esserlo, l’affetto dei bolognesi per mio marito". A alla domanda "Bologna per Harald che cos’è stata?", la risposta: Un pezzo importante di vita che ci portiamo ancora dentro. Pensi che nostro figlio Henrik è nato proprio nel ‘64, a Bologna, il 19 ottobre: giovedì abbiamo festeggiato tutti insieme il compleanno". Tra i veri amici di Harald Nielsen c'era sicuramente Franco Janich: "Abitavamo in via Molinelli, non c’erano altri compagni di squadra in zona, ma avevamo legato molto con la famiglia Janich. Franco negli ultimi anni telefonava a mio marito ogni due settimane: "Come stai vecchio?". Una bellissima amicizia, che unisce ancora le nostre famiglie".