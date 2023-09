Caressa: “Il mercato del Bologna mi ha convinto. Voto 8”

Tra i migliori mercati della Serie A, per Fabio Caressa, quello del Bologna di Giovanni Sartori. Il noto giornalista ha dato i voti alle venti squadre di Serie A e il Bologna è ai vertici con un 8 in pagella al lavoro della dirigenza, che dunque ha conquistato anche Caressa sia nelle cessioni che negli acquisti. Fondamentali alcuni riscatti per Caressa, così come aver districato la vicenda Arnautovic e aver promosso titolare Joshua Zirkzee. L'analisi del giornalista: