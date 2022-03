Caputi: “A questo calcio manca Bulgarelli”

"La prima cosa a cui penso se penso a Giacomo è la sua serenità, il suo essere sempre disponibile, quel non prendersi mai troppo sul serio. In una parola: il suo sorriso. Giacomo amava la vita, quindi amava godersi tutti gli aspetti: banalmente, ogni volta che partivano per fare la telecronaca di un grande evento, lui aveva il piacere di visitare una città, esplorarla, assaggiare una nuova cucina”