Cappioli: “Mihajlovic è più di un leone e per la Roma sarà dura. Su Soriano…”

Massimiliano Cappioli in carriera ha giocato sia nel Bologna che nella Roma, in rossoblù ha vinto la Coppa Intertoto ed è arrivato alla semifinale di Uefa e Coppa Italia. In un’intervista al Corriere di Bologna ha espresso il suo parere sui due club che domenica si affronteranno al Dall’Ara:

“Ho ricordi splendidi di Bologna e Roma. A Roma sono nato, ho giocato e sono un tifoso giallorosso. Nella Roma ho passato anni stupendi, mentre a Bologna solo un anno, ma fantastico. Abbiamo fatto una cavalcata pazzesca vincendo l’Intertoto e siamo arrivati in semifinale di Coppa Uefa e Coppa Italia, ma potevamo arrivare in finale. Infine battemmo l’Inter nello spareggio per andare in Europa”.