Cappioli: “Ho detto basta al calcio, ora voglio rilassarmi. Bali? Mi colpì anni fa”

Massimiliano Cappioli ha scelto di godersi la vita. Dopo 15 anni nei quali è stato protagonista di un’esaltante cavalcata col Cagliari, dalla C1 alla qualificazione in Coppa UEFA. E poi l’esperienza con Roma, Bologna e Perugia con Carlo Mazzone da allenatore. Oggi Cappioli ha 53 anni e vive a Bali, in Indonesia, si è raccontato ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Avevo due sogni da bambino: fare il calciatore e poi trasferirmi su un’isola. Sono riuscito a realizzarli entrambi. Non ho nostalgia del calcio, sono soddisfatto. Non mi interessava più restare in questo mondo che mi ha dato tanto e avevo voglia di rilassarmi. La Roma, invece, la seguo sempre. Il calcio da tifoso e da esperto lo continuo ancora a seguire, a costo di svegliarmi la notte per via del fuso orario”.