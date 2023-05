Capello: “Motta ha idee e coraggio. Chi non lo segue rimane fuori”

"Thiago Motta sta facendo molto bene. Ha idee e coraggio. Noto che chi non lo segue resta fuori e per me deve essere così - le sue parole - Un allenatore deve fare questo, deve dare l'esempio a tutti gli altri. Non c'è un uomo privilegiato, un giocatore privilegiato, ma sa che c'è qualcuno che è più bravo e che può dare di più, e allo stesso tempo deve avere rispetto nei confronti degli altri". Su Arnautovic glissa e risponde con una battuta: "Io mi occupo di calcio internazionale... (sorride, ndr)".