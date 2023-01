Caos Mbaye, l’ex rossoblù non può più giocare al Cluj

Il giocatore non è stato inserito in lista e ora non ha il permesso di lavoro per rientrare in Romania

L'agente ha riferito a Tuttomercatoweb l'evoluzione della vicenda: "Dopo la risoluzione del contratto con il Bologna, c'è stato un forte interesse da parte del Cluj e del suo ds Razvan Zamfir. Stavamo trattando anche con club americani, ma gli apprezzamenti del direttore ci hanno convinti e abbiamo accettato la situazione" le sue parole. "Alla firma eravamo contenti ma poi non lo hanno messo in lista. Il 17 dicembre hanno fermato Ibra all'ufficio immigrazione e gli hanno detto che non poteva più rientrare in Romania perché non aveva il permesso di lavoro". Oltre a questo c'è dell'altro: "L'allenatore non lo ha mai preso in considerazione e al momento ci sono troppi intoppi burocratici per poter tornare in Romania. Andremo per vie legali: chiederemo la risoluzione per giusta causa e i danni. Abbiamo già parlato con gli avvocati e possiamo farlo".