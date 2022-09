Caos Juve-Salernitana: immagine di Candreva non disponibile al Var

L'Aia fa chiarezza sul caso Bonucci-Candreva

Fa ancora discutere l'episodio finale di Juventus-Salernitana relativo al gol di Milik con successivo annullamento per fuorigioco di Bonucci sulla traiettoria della palla. Nella giornata di oggi sono emersi nuovi video con una sospetta posizione di Candreva che terrebbe in gioco il difensore della Juventus, ma quell'immagine video non sarebbe stata a disposizione del Var che ha richiamato Marcenaro al monitor.

"In merito all'episodio relativo a Juventus-Salernitana", sottolinea l'Aia in una nota riportata da Ansa "e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione, l'organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione".

"L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita - è la conclusione - è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio"