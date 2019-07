Cantatore: “Destro sarà un altro giocatore”

Un nuovo ingresso nello staff di Sinisa Mihajlovic, si tratta di Vincenzo Cantatore, in passato grande pugile sul ring. Darà una mano nella preparazione psico-fisica degli atleti, una collaborazione nata dal grande rapporto con Mihajlovic.

“Sinisa è un gladiatore – ha affermato Cantatore a Gazzetta – Gli riesce tutto quello che fa e già a gennaio mi aveva chiesto di far parte del suo eccezionale staff, ma rifiutai per alcune problematiche. L’affetto dei tifosi? Non credevo si scatenasse questo putiferio – scherza – Instagram è pieno di messaggi”. Una piccola postilla, infine, su Destro: “Ho fatto con lui una corsetta, gli ho spiegato cosa voglio fare di lui. Sarà un altro giocatore”.