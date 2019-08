Campione: “Un buon Bologna, non era una partita semplice”

Intervistato nella puntata odierna di Sport Today, Manfredi Campione ha detto le sue impressioni sulla partita di Coppa Italia giocata ieri dal Bologna contro il Pisa: “Ho visto un buon Bologna, è riuscito a superare l’ostacolo. Non è stata una partita facile, alcune squadre hanno sofferto infatti altre squadre di A sono uscite. Siamo riusciti a segnare, non abbiamo preso gol. Penso si possa costruire un giustificato ottimismo da questa partita. La seconda e la terza rete del Bologna sono state delle azioni ben costruite. Tomiyasu è un bel vedere, il più pronto tra i nuovi acquisti. Palacio con il pallone al piede è sempre qualcosa che vale la pena di guardare. Ho visto una squadra ordinata in campo, si è lavorato dove c’erano più problemi. Il Pisa ha un’idea chiara di gioco ed ha delle qualità per affrontare la prossima Serie B.”

