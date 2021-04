Campione: “Stasera mi aspetto una grande prestazione. Soriano? Capisco anche Mancini”

"E' una bella sfida. Ci sono le condizioni per fare bene: i nerazzurri non giocano da tre settimane, a causa anche dell'incognita covid. Il Bologna potrebbe essere più allenato: questa sera servirà una squadra al 100% delle potenzialità sia fisiche che morali. Cosa mi aspetto dai rossoblù? Mi aspetto una grande prestazione, perlomeno dal punto di vista mentale. Poi di fronte ci sarà una corazzata, e si vedrà. Soumaoro? Non ha mai perso un contrasto, ed è il giocatore adatto a limitare Lukaku, che all'andata fece malissimo ai rossoblù".