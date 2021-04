Campione: “Saputo contrario alla Superlega. Agnelli? Deve restare in ombra”

"In merito alla Superlega cominciano ad arrivare le prime riflessioni di molti dei protagonisti del calcio italiano come Carnevali che fa un esempio molto lampante secondo me. L'amministratore delegato del Sassuolo ha detto che per i club di Superlega il prezzo per acquistare Scamacca è raddoppiato, una provocazione dettata dal fatto che si stanno creando degli squilibri forti che rendono difficile la coesistenza tra i campionati nazionali e questa Superlega che vuole essere fondata".