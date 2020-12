Campione: “Saputo aspetta lo stadio per l’Europa. Mihajlovic? Lo vorrei alla Juric…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Manfredi Campione ha analizzato la situazione in casa Bologna, dalla gestione di Saputo fino a quella di Mihajlovic.

“Saputo? Ha messo tanti soldi da quando è a Bologna, ma sono stati spesi male. Il modello Atalanta e Sassuolo è inavvicinabile ad oggi. Il Bologna ha una proiezione di punti sulle 38 partite in 66 gare di 51,2 punti a fine campionato, è possibile che abbia analizzato questi dati. Saputo è un proprietario, non un presidente. La chiave per l’evoluzione completa è lo stadio, ora se il Bologna dovesse andare in Europa potrebbe giocare in uno stadio temporaneo o fuori città. Una volta che sarà terminato il progetto stadio, Saputo farà una squadra da Europa.”