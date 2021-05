Campione: “Rammarico per aver staccato la spina dopo la salvezza. Miha? Ha fatto meglio Juric”

"E' stata una partita sbagliata, il Verona è stato superiore sotto il profilo della voglia, della determinazione e dell'atletismo. Il Bologna non era però in ciabatte, ha rimontato due volte la gara. Nel secondo tempo però Juric ha imbrigliato la squadra di Mihajlovic, mettendo in difficoltà i rossoblù. Rimane l'amaro in bocca, soprattutto per non aver agganciato il decimo posto".